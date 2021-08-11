В Минздраве Украины назвали четыре области, где растет число новых случаев COVID-19

"Отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", – написал глава Минздрава.

По словам Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения сейчас является контролируемой.

"Реанимационные койки заняты на 13%, кровати с кислородом – на 9%, аппараты ИВЛ – на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться на "зеленом" уровне эпидемической опасности", – отметил министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 августа в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,1 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

По данным Минздрава, 10 августа в Одесской области выявили 63 новых случая COVID-19, в Донецкой – 89, в Запорожской – 96, в Херсонской – 66.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, говорил Ляшко.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону. В то же время, по данным Министерства здравоохранения, Тернопольская область третий день подряд не соответствует "зеленой" зоне по показателю динамики госпитализации.