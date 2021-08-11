Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля Фото: pravda.com.ua

"Правительство продолжает адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Текущая эпидемическая ситуация контролируема, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций. Правительство готовит больницы, а количество коек с приподнятым кислородом сейчас составляет почти 100%", – проинформировал он.

Премьер также сообщил о закупке 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.