В КГГА рассказали о возможности введения локдауна в Киеве

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

По данным Минздрава на 10 августа, в Киеве и Киевской области не превышена динамика уровня госпитализации больных COVID-19 в 50%.

По словам министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области.