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КИЕВ

В КГГА рассказали о возможности введения локдауна в Киеве

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Ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины
Ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины
Фото: EPA

Киев готовится к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации, но предпосылок для введения жесткого карантина пока нет. Об этом заявил 10 августа первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, его процитировала пресс-служба КГГА.

"Мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", – сказал чиновник.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине до 31 августа 2021 года действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

По данным Минздрава на 10 августа, в Киеве и Киевской области не превышена динамика уровня госпитализации больных COVID-19 в 50%.

По словам министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области.

Теги: Киев, КГГА, карантин, массовые мероприятия, чиновники, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун, Алексей Кулеба
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