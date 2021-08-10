В Киеве сделали более 1 млн прививок от COVID-19 – КГГА

С 21 июля в Украине привиться от коронавируса могут все желающие Фото: EPA

"Киев – безоговорочный лидер вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 600 человек, вторую – более 372 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей. Город создал все условия, чтобы каждый желающий мог привиться. Все прививочные центры обеспечены вакцинами. Поэтому сегодня для жителей столицы доступны вакцины для первой дозы – CoronaVac / Sinovac Biotech и Moderna, а для ревакцинации AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer/BioNTech", – заявил он.

По словам Поворозника, вторую дозу вакцины можно получить, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрировавшись через систему helsi.me. Он заявил, что если пациенту отказали в ревакцинации препаратом, которым его вакцинировали во время первой прививки, ему нужно обратиться к руководителю учреждения, а если "таким образом вопрос не удалось решить", нужно звонить на горячую линию департамента здравоохранения КГГА.

"Для решения этой проблемы вам нужно сообщить оперативному дежурному полное название учреждения, фамилию руководителя медучреждения и свои координаты", – сказал он.

В КГГА сообщили, что в Киеве работает 22 центра вакцинации, а также прививочные кабинеты в медучрежденях первичного звена.