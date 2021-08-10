Недопуск непривитых от COVID-19 педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

По словам Горбачева, вакцинация педагогов, как и всех остальных граждан, не является обязательной – она остается добровольной.

"Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе", – отметил образовательный омбудсмен.

В то же время Горбачев подчеркнул, что вакцинированный от COVID-19 педагог "повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно".

"Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся. Но эта защита не будет достаточно эффективной, если не вакцинируется необходимое для создания коллективного иммунитета количество работников", – добавил образовательный омбудсмен.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.