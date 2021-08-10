Недопуск непривитых от COVID-19 педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

По словам Горбачева, вакцинация педагогов, как и всех остальных граждан, не является обязательной – она остается добровольной.
"Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе", – отметил образовательный омбудсмен.
В то же время Горбачев подчеркнул, что вакцинированный от COVID-19 педагог "повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно".
"Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся. Но эта защита не будет достаточно эффективной, если не вакцинируется необходимое для создания коллективного иммунитета количество работников", – добавил образовательный омбудсмен.
В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.
По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.
Кабинет Министров 16 июня продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.
Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине за сутки 9 августа подтвердили 781 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают препаратом Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило более 4,22 млн украинцев, 2,46 млн – завершили иммунизацию.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 5 августа, что у Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19. По его словам, из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" вспышка в Украине "может быть в любой момент".