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Недопуск непривитых от COVID-19 педагогов к работе в школе является незаконным – образовательный омбудсмен

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Вакцинация педагогов остается добровольной, отметил образовательный омбудсмен
Вакцинация педагогов остается добровольной, отметил образовательный омбудсмен
Фото: depositphotos.com

Руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не привился от COVID-19. Такое мнение выразил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев, сообщается на его сайте 10 августа.

По словам Горбачева, вакцинация педагогов, как и всех остальных граждан, не является обязательной – она остается добровольной.

"Именно поэтому как должностное лицо я буду действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе", – отметил образовательный омбудсмен.

В то же время Горбачев подчеркнул, что вакцинированный от COVID-19 педагог "повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно".

"Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся. Но эта защита не будет достаточно эффективной, если не вакцинируется необходимое для создания коллективного иммунитета количество работников", – добавил образовательный омбудсмен.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

Контекст:

Кабинет Министров 16 июня продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня "зеленый" уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки 9 августа подтвердили 781 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают препаратом Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило более 4,22 млн украинцев, 2,46 млн – завершили иммунизацию.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 5 августа, что у Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19. По его словам, из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" вспышка в Украине "может быть в любой момент".

Теги: Украина, образование, эпидемия, вакцинация, запрет, карантин, преподаватели, украинцы, школы, работа, инфекция, образовательный омбудсмен, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, прививки
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