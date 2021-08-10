Шкарлет заявил, что в Украине не будет принудительной вакцинации педагогов от COVID-19

"Никто не будет заставлять вакцинироваться. Есть медицинские показатели, например, аллергия", – сказал министр.
В то же время, он отметил, что нужно поощрять вакцинацию.
"Могу привести красивый пример. Я, будучи с рабочей поездкой в Житомирской области, когда заехал в одну, вторую, третью школу, мне очень интересно было, когда и Житомирский горсовет, и сами учителя были воодушевлены по поводу этих 80%, потому что все хотят работать оффлайн. И сами родители к этому подталкивают научных и педагогических работников", – сказал он.
Шкарлет заявил, что если украинцы хотят "иметь здоровую нацию и полноценный образовательный процесс", нужно вакцинироваться.
"Если нет 80% [вакцинированных педагогов в школе], образовательный процесс [в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны] проходит в дистанционном или смешанном режиме, но проходит в любом случае", – сказал он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 10 августа в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,1 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. Шкарлет 10 августа сообщил, что в Украине по состоянию на 15 июля были вакцинированы около 35% педагогов, но данные по регионам существенно отличаются.
Министр при этом сообщил, что учебный год в Украине начнется в полноформатном режиме.
В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что локдаун осенью в стране неминуем. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.
В июне Шкарлет не исключал введение обязательной вакцинации для работников образования.