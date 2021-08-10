Шкарлет заявил, что в Украине не будет принудительной вакцинации педагогов от COVID-19

"Никто не будет заставлять вакцинироваться. Есть медицинские показатели, например, аллергия", – сказал министр.

В то же время, он отметил, что нужно поощрять вакцинацию.

"Могу привести красивый пример. Я, будучи с рабочей поездкой в Житомирской области, когда заехал в одну, вторую, третью школу, мне очень интересно было, когда и Житомирский горсовет, и сами учителя были воодушевлены по поводу этих 80%, потому что все хотят работать оффлайн. И сами родители к этому подталкивают научных и педагогических работников", – сказал он.

Шкарлет заявил, что если украинцы хотят "иметь здоровую нацию и полноценный образовательный процесс", нужно вакцинироваться.

"Если нет 80% [вакцинированных педагогов в школе], образовательный процесс [в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны] проходит в дистанционном или смешанном режиме, но проходит в любом случае", – сказал он.