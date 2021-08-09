МИД Украины получил верительные грамоты от нового посла Израиля

Стороны обсудили перспективы активизации украино-израильского диалога, проведение заседаний комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, а также противодействие пандемии коронавируса.

"Достижение договоренности между Украиной и Израилем о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 будет стимулировать туристические контакты между нашими странами", – сказал Сеник.

Контекст:

Бродский прибыл в Украину 8 августа. До назначения в Украину он был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане. В Украине он заменит посла Джоэля Лиона, который пробыл на этом посту последние три года. О назначении Бродского стало известно в конце июля, а 1 августа Лион опубликовал в Twitter свое "последнее сообщение как посла Израиля в Украине",