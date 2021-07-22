Новым послом Израиля в Украине назначили Михаила Бродского

"Правительство Израиля одобрило сегодня мою кандидатуру на должность посла в Украине", – написал он.

Израильское издание Breslav News пишет, что Бродский до назначения в Украину был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане. В ближайшие недели он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине. Он заменит посла Джоэля Лиона, который пробыл на этом посту последние три года.