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Посол Израиля в Украине и почетный консул Израиля в Западном регионе Украины отправили продуктовые наборы нуждающимся

Посылки от израильских дипломатов доставят в Житомир и Бердичев, власти этих городов помогли организовать доставку социально незащищенным гражданам.

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Олег Вишняков и Джоэль Лион отправили 1200 корзин с мукой, сахаром, рисом, чаем, маслом и прочими продуктами
Олег Вишняков и Джоэль Лион отправили 1200 корзин с мукой, сахаром, рисом, чаем, маслом и прочими продуктами
Фото: пресс-служба Почетного Консула Израиля в Западном регионе Украины

Для того, чтобы помочь социально незащищенным гражданам, посольство Израиля в Украине и почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков подготовили самые необходимые продукты.

Фото: пресс-служба Почетного Консула Израиля в Западном регионе Украины
Фото: пресс-служба почетного консула Израиля в Западном регионе Украины

26 мая отправили 1200 корзин с мукой, сахаром, рисом, чаем, маслом и прочими продуктами. Посылки доставят в Житомир и Бердичев. Власти этих городов услышали слова благодарности от посла Израиля в Украине Джоэля Лиона за помощь в доставке продовольствия социально незащищенным украинцам.

Фото: пресс-служба Почетного Консула Израиля в Западном регионе Украины
Фото: пресс-служба почетного консула Израиля в Западном регионе Украины

Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков сказал: "Ослабление карантинных мер способствует скорейшему возвращению к нормальной жизни, но на это потребуется время. За один день найти работу и восстановить утраченный доход не удастся''. Поэтому Олег Вишняков призвал всех последовать его примеру и поддержать наиболее нуждающихся граждан Украины.

Фото: пресс-служба Почетного Консула Израиля в Западном регионе Украины
Фото: пресс-служба почетного консула Израиля в Западном регионе Украины

Теги: Израиль, продукты, гуманитарная помощь, благотворительность, Олег Вишняков, Джоэль Лион
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