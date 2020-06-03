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Посол Израиля считает, что в Украине "подъем антисемитизма"

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что "если кто-то говорит что-то плохое об Израиле – это антисемитизм".

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Лион считает, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма
Лион считает, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма
Фото: rbc.ua

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион считает, что в Украине наблюдается подъем антисемитизма. Об этом он заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 3 июня.

"Если следовать определению IHRA [Международного альянса в память о Холокосте], то, да, у вас подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине – это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если [бизнесмен и телеведущий Андрей] Пальчевский в телеэфире говорит какие-то абсурдные вещи о евреях – это антисемитизм. Вы не можете сказать, что это не так", – считает Лион.

Он также утверждает, что "если рядом с Майданом продаются открытки с нацистской символикой, полиция должна сама приходить туда и разбираться, как с проявлением антисемитизма".

"Если кто-то говорит что-то плохое об Израиле – это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово "сионизм", чтобы прикрыть свой антисемитский месседж", – заключил дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2020 года заявлял, что согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. "У меня еврейская кровь. И я президент", – отмечал он.

Теги: Украина, Израиль, Холокост, антисемитизм, Джоэль Лион
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