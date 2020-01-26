Зеленский в Польше призвал мировых лидеров бороться с антисемитизмом

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ужине по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше, назвал задачей №1 для каждого мирового лидера борьбу с антисемитизмом, ксенофобией и расизмом.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ужине по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше, призвал мировых лидеров бороться с антисемитизмом, ксенофобией и расизмом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я уверен, что сегодня это задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", – заявил он.

Зеленский сказал, что люди, которые выжили в концлагере, невероятные; он призвал человечество не забывать об этой странице истории.

"Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили темноту... Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", – сказал глава Украинского государства.

В релизе сказано, что на ужине были бывшие пленники лагеря и члены их семей.

Как проинформировала пресс-служба главы государства, он прибыл в Польшу сегодня вечером. Рабочий визит Зеленского продлится до 27 января включительно. В программе поездки – встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.