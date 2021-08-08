Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

"Сегодня дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаила Бродского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты поделились с ним "настоящими украинскими традициями" и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

На фотографиях, опубликованных дипломатическим ведомством, видно, что сотрудники встретили посла караваем на рушнике и вручили ему вышиванку.

Контекст:

Бродский до назначения в Украину был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане. В Украине он заменит посла Джоэля Лиона, который пробыл на этом посту последние три года. О назначении Бродского стало известно в конце июля, а 1 августа Лион опубликовал в Twitter свое "последнее сообщение как посла Израиля в Украине",