Представители минобороны Израиля пришли в офис компании NSO Group после расследования о шпионском приложении Pegasus

Представители израильского министерства обороны посетили офис компании 28 июля, в то же время, когда министр обороны Бени Ганц прибыл с визитом в Париж, чтобы обсудить Pegasus со своим французским коллегой, пишет газета.
Министр обороны Израиля сказал министру обороны Франции Флоранс Парли, что Израиль расследует этот вопрос "со всей серьезностью".
В заявлении NSO Group говорилось, что власти "посетили", а не совершили обыск в ее помещениях. В NSO заявили, что ее заранее проинформировали о том, что официальные лица министерства обороны, отвечающие за коммерческий экспорт конфиденциальной киберэкспортной информации, будут проводить инспекцию.
Компания работает с израильскими властями в условиях полной прозрачности, отметили в организации.
Группа международных СМИ 18 июля опубликовала расследование о том, что власти ряда авторитарных стран годами следили за журналистами, активистами, политиками, учеными и бизнесменами с помощью программы-шпиона Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Программа позволяла извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофон. Изначально она была предназначена для использования против преступников и террористов.
Среди пострадавших от Pegasus оказалось более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.
Эксперты по кибербезопасности The Guardian, изучавшие, как работает программа Pegasus, утверждают, что это ПО не делает различий между приложениями для зашифрованных сообщений и может получить доступ практически ко всему на зараженном телефоне. Они говорят, что Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещающие сквозное шифрование, фактически бессильны против настолько мощной хакерской программы.
Президент Франции Эммануэль Макрон сменил мобильный телефон и номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus.