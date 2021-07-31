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Представители минобороны Израиля пришли в офис компании NSO Group после расследования о шпионском приложении Pegasus

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Власти ряда авторитарных стран могли следить за журналистами и политиками с помощью программы Pegasus
Власти ряда авторитарных стран могли следить за журналистами и политиками с помощью программы Pegasus
Фото: depositphotos.com

Власти Израиля проинспектировали офисы компании NSO Group после расследования о приложении-шпионе Pegasus. Об этом написало издание The Guardian 29 июля.

Представители израильского министерства обороны посетили офис компании 28 июля, в то же время, когда министр обороны Бени Ганц прибыл с визитом в Париж, чтобы обсудить Pegasus со своим французским коллегой, пишет газета.

Министр обороны Израиля сказал министру обороны Франции Флоранс Парли, что Израиль расследует этот вопрос "со всей серьезностью".

В заявлении NSO Group говорилось, что власти "посетили", а не совершили обыск в ее помещениях. В NSO заявили, что ее заранее проинформировали о том, что официальные лица министерства обороны, отвечающие за коммерческий экспорт конфиденциальной киберэкспортной информации, будут проводить инспекцию.

Компания работает с израильскими властями в условиях полной прозрачности, отметили в организации.

Контекст:

Группа международных СМИ 18 июля опубликовала расследование о том, что власти ряда авторитарных стран годами следили за журналистами, активистами, политиками, учеными и бизнесменами с помощью программы-шпиона Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Программа позволяла извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофон. Изначально она была предназначена для использования против преступников и террористов.

Среди пострадавших от Pegasus оказалось более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.

Эксперты по кибербезопасности The Guardian, изучавшие, как работает программа Pegasus, утверждают, что это ПО не делает различий между приложениями для зашифрованных сообщений и может получить доступ практически ко всему на зараженном телефоне. Они говорят, что Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещающие сквозное шифрование, фактически бессильны против настолько мощной хакерской программы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил мобильный телефон и номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus.

Теги: Израиль, хакеры, Париж, кибербезопасность, обыски, Флоранс Парли, Бени Ганц, Pegasus
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