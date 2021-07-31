Представители минобороны Израиля пришли в офис компании NSO Group после расследования о шпионском приложении Pegasus

Власти ряда авторитарных стран могли следить за журналистами и политиками с помощью программы Pegasus Фото: depositphotos.com

Представители израильского министерства обороны посетили офис компании 28 июля, в то же время, когда министр обороны Бени Ганц прибыл с визитом в Париж, чтобы обсудить Pegasus со своим французским коллегой, пишет газета.

Министр обороны Израиля сказал министру обороны Франции Флоранс Парли, что Израиль расследует этот вопрос "со всей серьезностью".

В заявлении NSO Group говорилось, что власти "посетили", а не совершили обыск в ее помещениях. В NSO заявили, что ее заранее проинформировали о том, что официальные лица министерства обороны, отвечающие за коммерческий экспорт конфиденциальной киберэкспортной информации, будут проводить инспекцию.

Компания работает с израильскими властями в условиях полной прозрачности, отметили в организации.