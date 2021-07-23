Президент Франции Макрон сменил номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus

Представитель отметил, что у Макрона есть несколько телефонных номеров.

Он подчеркнул, что "это не значит, что за ним шпионили" – это просто меры дополнительной безопасности, к которой серьезно относятся в окружении президента.

20 июля французская газета Le Monde сообщила, что мобильные телефоны президента Макрона и ряда членов французского правительства, которые были у власти в 2019 году, были в базе объектов прослушки израильской системы Pegasus. По данным журналистов, заказ на прослушку номера президента Франции поступил от марокканской разведки.