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В списке объектов для слежки программы Pegasus фигурировал Дуров, он заявил, что его это не беспокоило

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Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей Pegasus
Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей Pegasus
Фото: durov / Instagram

Основатель месенджера Telegram Павел Дуров фигурировал среди потенциальных объектов для шпионажа через вредоносную программу Pegasus. Об этом пишет The Guardian, в распоряжении которой есть список номеров, выбранных для взлома с помощью Pegasus.

Речь идет о телефонном номере Дурова, зарегистрированном в Великобритании и привязанном к его Telegram-аккаунту. Издание предполагает, что номер Дурова внесли в список власти Объединенных Арабских Эмиратов, куда он переехал из Финляндии в 2018 году.

Был ли телефон Дурова действительно взломан с помощью Pegasus, невозможно сказать без экспертизы телефона, отмечает The Guardian.

В израильской компании NSO, разработавшей Pegasus, заявили, что наличие номера в базе не указывает, что за владельцем следили с помощью Pegasus. На прямой вопрос, был ли телефон Дурова целью Pegasus или какой-либо деятельности, связанной со шпионским ПО, представитель NSO не ответил.

Сам Дуров подтвердил в Telegram-канале, что его телефон был в списке целей Pegasus.

"По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения (хотя источник из группы NSO отрицает это). Лично меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык считать, что все мои телефоны взломаны", – написал Дуров.

По его словам, любой получивший доступ к его личным данным "будет крайне разочарован – ему придется продираться через тысячи концептуальных разработок функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта". "Они не найдут там никакой важной информации", – сообщил Дуров.

Он добавил, что шпионские системы "могут взломать любой телефон на iOS и Android" и способов защитить устройство от этого нет.

Контекст:

18 июля группа международных СМИ опубликовала расследование о том, что власти ряда авторитарных стран годами следили за журналистами, активистами, политиками, учеными и бизнесменами с помощью программы-шпиона Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Программа позволяла извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофон. Изначально она была предназначена для использования против преступников и террористов. 

Среди пострадавших от Pegasus оказалось более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters, а также президент Франции Эммануэль Макрон и ряд министров правительства Франции.

Эксперты по кибербезопасности The Guardian, изучавшие, как работает программа Pegasus, утверждают, что это ПО не делает различий между приложениями для зашифрованных сообщений и может получить доступ практически ко всему на зараженном телефоне. Они говорят, что Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещающие сквозное шифрование, фактически бессильны против настолько мощной хакерской программы.

Теги: Израиль, хакеры, Павел Дуров, шпионаж, телефоны, Telegram, прослушка, кибератака, кибербезопасность, слежка, мессенджер, Pegasus
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