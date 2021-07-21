В списке объектов для слежки программы Pegasus фигурировал Дуров, он заявил, что его это не беспокоило

Дуров подтвердил, что его телефон был в списке целей Pegasus Фото: durov / Instagram

Речь идет о телефонном номере Дурова, зарегистрированном в Великобритании и привязанном к его Telegram-аккаунту. Издание предполагает, что номер Дурова внесли в список власти Объединенных Арабских Эмиратов, куда он переехал из Финляндии в 2018 году.

Был ли телефон Дурова действительно взломан с помощью Pegasus, невозможно сказать без экспертизы телефона, отмечает The Guardian.

В израильской компании NSO, разработавшей Pegasus, заявили, что наличие номера в базе не указывает, что за владельцем следили с помощью Pegasus. На прямой вопрос, был ли телефон Дурова целью Pegasus или какой-либо деятельности, связанной со шпионским ПО, представитель NSO не ответил.

Сам Дуров подтвердил в Telegram-канале, что его телефон был в списке целей Pegasus.

"По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения (хотя источник из группы NSO отрицает это). Лично меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык считать, что все мои телефоны взломаны", – написал Дуров.

По его словам, любой получивший доступ к его личным данным "будет крайне разочарован – ему придется продираться через тысячи концептуальных разработок функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта". "Они не найдут там никакой важной информации", – сообщил Дуров.

Он добавил, что шпионские системы "могут взломать любой телефон на iOS и Android" и способов защитить устройство от этого нет.