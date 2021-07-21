В США зачитали приговор российскому хакеру, использовавшему ботов. Виновным он себя признал еще в 2018 году

Сторона обвинения просила для Левашова не менее 12 лет тюрьмы, но судья Роберт Чатиньи заявил, что в отчете прокуратуры был преувеличен финансовый ущерб. В то же время он признал, что "преступления переросли в нечто серьезное и изощренное".
Выяснилось, что свой тюремный срок он уже фактически отбыл.
Суд также принял решение, что компьютерная деятельность Левашова будет отслеживаться в течение трех лет.
Решение о возможном штрафе окончательно не принято до изучения материального положения подсудимого.
Прокуратура утверждает, что Левашов более 10 лет занимался противоправной деятельностью в интернете, а один из трех крупнейших ботнетов, которыми он управлял (Storm Worm, Waledac и Kelihos), однажды за день отправил 57 млн электронных писем.
Левашова называют "королем спама".
Левашов был задержан в Испании, куда он прибыл на отдых, 9 апреля 2017 года.
В том же году россиянин был экстрадирован в США, где в 2018 году признал себя виновным в умышленном причинении ущерба, мошенничестве, хищении персональных данных и преступном сговоре.
Приговор Левашову собирались вынести еще в 2019 году.
С января 2020 года обвиняемый находился вне тюрьмы под электронным присмотром.