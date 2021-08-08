Израиль возвращает обязательное ношение масок на улице

В частности, в стране возобновляют масочный режим. Начиная с 20 августа ношение защитных масок станет обязательным при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе.

Кроме того, правительство рекомендовало перевести 50% сотрудников государственного сектора на удаленную работу. Частным предприятиям тоже советуют готовиться к подобному шагу.

Власти рекомендовали израильтянам "перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытых помещениях", а лицам в возрасте 60 лет и старше – "избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях".