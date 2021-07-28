В Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 детей 5–11 лет

В документе подчеркивается, что в группу риска входят дети с ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушениями нервного развития, хронической сердечной недостаточностью, серповидно-клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, которые повышают вероятность тяжелого течения COVID-19 или смерти.

Разрешения на вакцинацию должны быть предоставлены поставщиком медицинских услуг, а затем подтверждены министерством. При этом окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.

Детям будут вводить вакцину Pfizer-BioNTech, размер дозы – 1 мл (взрослым вводят 3 мл препарата).