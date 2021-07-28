В Израиле начнут вакцинировать от COVID-19 детей 5–11 лет

В документе подчеркивается, что в группу риска входят дети с ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушениями нервного развития, хронической сердечной недостаточностью, серповидно-клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, которые повышают вероятность тяжелого течения COVID-19 или смерти.
Разрешения на вакцинацию должны быть предоставлены поставщиком медицинских услуг, а затем подтверждены министерством. При этом окончательное решение о вакцинации будут принимать родители.
Детям будут вводить вакцину Pfizer-BioNTech, размер дозы – 1 мл (взрослым вводят 3 мл препарата).
Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.
К 28 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 5,7 млн человек (или 61,84% населения). Полностью вакцинированы 5,3 млн человек (57%).
С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.
На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса, эту норму вернули. В последние две недели суточный прирост новых случаев достиг 2 тыс. человек – это максимум с середины марта.
С начала пандемии в Израиле подтвердили 865 877 случаев COVID, из них – 6,5 тыс. с летальным исходом.