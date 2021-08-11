Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному показателю

8 августа этот показатель составлял 147,6%, 9 августа – 115,4%, 10 августа – 86,7%. При этом норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Вместе с тем, чтоб область оказалась в "красной" зоне, необходимо, чтоб в ней были превышены как минимум два показателя. Поэтому Тернопольская область все еще "зеленая".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 августа в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,1 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.