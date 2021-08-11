Одна область Украины не соответствует "зеленой" зоне по одному показателю

8 августа этот показатель составлял 147,6%, 9 августа – 115,4%, 10 августа – 86,7%. При этом норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Вместе с тем, чтоб область оказалась в "красной" зоне, необходимо, чтоб в ней были превышены как минимум два показателя. Поэтому Тернопольская область все еще "зеленая".

Инфографика: moz.gov.ua