В РФ новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

Это рекордная суточная смертность от COVID-19 в стране. Предыдущий рекорд составлял 799 смертей, он был установлен 29 июля.
За сутки в России подтвердили 21 932 случая заболевания, выздоровело 20 195 человек.
С начала эпидемии в РФ подтвердили 6,5 млн случаев инфекции, умерло 168 тыс. человек, выздоровело 5,8 млн пациентов.
В свою статистику РФ включает данные аннексированного украинского Крыма. Согласно информации портала, на оккупированном полуострове подтверждено 64,4 тыс. случаев COVID-19, умерло 1920 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".