В РФ новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

Предыдущий рекорд в РФ составлял 799 смертей в сутки Фото: EPA

Это рекордная суточная смертность от COVID-19 в стране. Предыдущий рекорд составлял 799 смертей, он был установлен 29 июля.

За сутки в России подтвердили 21 932 случая заболевания, выздоровело 20 195 человек.

С начала эпидемии в РФ подтвердили 6,5 млн случаев инфекции, умерло 168 тыс. человек, выздоровело 5,8 млн пациентов.

В свою статистику РФ включает данные аннексированного украинского Крыма. Согласно информации портала, на оккупированном полуострове подтверждено 64,4 тыс. случаев COVID-19, умерло 1920 человек.