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Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю – Кузин

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Кузин: Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19
Кузин: Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19
Фото: moz.gov.ua

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призывает украинцев вакцинироваться даже в период праздников ко Дню Независимости Украины. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.

Невзирая на запланированные в Украине мероприятия, связанные с празднованием Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции. 

"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и  AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 августа первую дозу вакцины получили 4,97 млн человек, а 2,98 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
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