Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю – Кузин

"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.
Невзирая на запланированные в Украине мероприятия, связанные с празднованием Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции.
"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 августа первую дозу вакцины получили 4,97 млн человек, а 2,98 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.