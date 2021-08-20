Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю – Кузин

Кузин: Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19 Фото: moz.gov.ua

"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.

Невзирая на запланированные в Украине мероприятия, связанные с празднованием Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.