СOVID-сертификаты стали доступны пользователям iOS в приложении "Дія" – Минцифры

Чтобы сгенерировать COVID-сертификат в "Дії" нужно обновить приложение, отметили в Минцифры Фото: thedigital.gov.ua

"Только-что мы получили подтверждение от AppStore. Теперь владельцы iOS, которые прошли полный курс вакцинации, смогут сгенерировать свой COVID-сертификат в "Дії", – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что если пользователи ранее регистрировались на бета-тест, то надо удалить тестовую версию "Дії" и обновить приложение в AppStore.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно в обновленной версии "Дії" нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат”, а дальше – "Получить сертификат" и "Дія.Підписом" подписать запрос, рассказал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

Уже получила свой COVID-сертификат в "Дії" бывшая замглавы Национальной службы здравоохранения Украины Оксана Мовчан. Она написала в Facebook, что для того чтобы документ появился, ей пришлось удалить приложение, а затем снова установить.

В то же время, пользователи под постом Мовчан жалуются на баги приложения, отмечая, что после его обновления появляется услуга, но сертификат сформировать не удается.

"Я думаю, все сегодня бросились тестировать и из-за нагрузки система виснет, завтра все получится", – подчеркнула Мовчан.