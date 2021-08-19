ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты – Минцифры

Украинцы смогут путешествовать в ЕС по электронным документам в "Дії" Фото: Михаил Федоров / Facebook

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией", – говорится в сообщении.

Подробностей о том, как все будет работать и когда украинцы реально смогут путешествовать с сертификатами, ведомство не приводит, но обещает, что об этом проинформируют руководители Минцифры и Минздрава, а также глава представительства ЕС в Украине уже завтра, 20 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил в Telegram, что решение о взаимном признании цифровых сертификатов, выданных Украиной и ЕС, приняла Еврокомиссия.

Аналогичные решения приняты также для Северной Македонии и Турции, сообщается на сайте Европейской комиссии. Они вступят в силу с 20 августа.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – сказано в сообщении.

Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявлял 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснял, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

Согласно данным на сайте Еврокомиссии, на данный момент ЕС признает сертификаты Швейцарии, Ватикана, Норвегии, Исландии, Сан-Марино и Лихтенштейна.