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Украинские СOVID-сертификаты одними из первых признают в ЕС – Ляшко

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Ляшко отметил, что аналогично европейские сертификаты будут признаваться в Украине
Ляшко отметил, что аналогично европейские сертификаты будут признаваться в Украине
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Украина является одной из первых стран, не входящих в ЕС, которая получит признание своих СOVID-сертификатов. Об этом 17 августа в эфире "Общественного радио" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью и будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС", – сказал он.

Министр добавил, что аналогично европейские сертификаты будут признаваться в Украине. 

"Это будет сделано вот-вот", – отметил Ляшко.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами. Федоров 12 августа говорил, что ЕС одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели.

Теги: Украина, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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