Украинские СOVID-сертификаты одними из первых признают в ЕС – Ляшко

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью и будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС", – сказал он.
Министр добавил, что аналогично европейские сертификаты будут признаваться в Украине.
"Это будет сделано вот-вот", – отметил Ляшко.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.
14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.
В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами. Федоров 12 августа говорил, что ЕС одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели.