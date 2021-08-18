Украинские СOVID-сертификаты одними из первых признают в ЕС – Ляшко

Ляшко отметил, что аналогично европейские сертификаты будут признаваться в Украине Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью и будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС", – сказал он.

Министр добавил, что аналогично европейские сертификаты будут признаваться в Украине.

"Это будет сделано вот-вот", – отметил Ляшко.