Папа римский призвал прививаться от коронавируса, так как вакцины "дают надежду на прекращение пандемии"

Он отметил, что "благодаря божьей благодати и труду многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают нас от COVID-19".
По слова папы римского, эти вакцины "дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех и если мы будем работать вместе".
Как отмечает Reuters, вакцины широко доступны в основном в более богатых странах, но недоверие и нерешительность по поводу недавно разработанных прививок привели к тому, что многие люди отказываются их делать, что делает их особенно уязвимыми по мере распространения штамма "Дельта".
Напротив, более бедные страны по-прежнему не имеют доступа к крупномасштабным поставкам вакцин, подчеркивает агентство.
Папа Франциск сам был вакцинирован в январе, а в марте получив вторую дозу прививки. Он говорил, что это было его этическим обязательством.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Bloomberg, в мире сделали уже 4,8 млрд прививок от коронавируса в 183 странах.