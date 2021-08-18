Папа римский призвал прививаться от коронавируса, так как вакцины "дают надежду на прекращение пандемии"

Папа Франциск был вакцинирован в январе, а в марте получил вторую дозу прививки Фото: EPA

Он отметил, что "благодаря божьей благодати и труду многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают нас от COVID-19".

По слова папы римского, эти вакцины "дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех и если мы будем работать вместе".

Как отмечает Reuters, вакцины широко доступны в основном в более богатых странах, но недоверие и нерешительность по поводу недавно разработанных прививок привели к тому, что многие люди отказываются их делать, что делает их особенно уязвимыми по мере распространения штамма "Дельта".

Напротив, более бедные страны по-прежнему не имеют доступа к крупномасштабным поставкам вакцин, подчеркивает агентство.

Папа Франциск сам был вакцинирован в январе, а в марте получив вторую дозу прививки. Он говорил, что это было его этическим обязательством.