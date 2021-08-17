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В "Дії" начали тестирование СOVID-сертификатов для пользователей Android

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Протестировать COVID-сертификаты в "Дії" могут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса на территории Украины
Протестировать COVID-сертификаты в "Дії" могут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса на территории Украины
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Украине начали тестировать COVID-сертификаты для владельцев Android. Об этом 17 августа в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он сообщил, что задержка с запуском тестирования сертификатов на Android связана с тем, что Google усилил требования к информации, которая связана с СOVID-19.

"Это коснулось и приложений для смартфонов, что вызвало задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии "Дії" с сертификатами", – написал Федоров.

Протестировать COVID-сертификаты в "Дії" могут граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса на территории Украины.

Федоров добавил, что с 17 августа Минцифры постепенно начнет отправлять письма со ссылкой на инструкцию и приложение на электронную почту тем, кто зарегистрировался на тест для Android.

Глава Минцифры напомнил, что на прошлой неделе начался последний технический этап – подключение Украины к продуктовой инфраструктуре COVID-сертификатов ЕС.

"Это параллельный шаг с политическим решением – принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision, то есть признания украинских COVID-сертификатов такими, которые могут быть использованы при путешествии", – написал он в Facebook.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами. Федоров рассчитывает, что ЕС одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели.

Теги: вакцинация, путешествия, украинец, Михаил Федоров, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование, Минцифры, COVID-сертификат
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