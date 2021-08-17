В "Дії" начали тестирование СOVID-сертификатов для пользователей Android

Протестировать COVID-сертификаты в "Дії" могут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса на территории Украины Фото: Михайло Федоров / Facebook

Он сообщил, что задержка с запуском тестирования сертификатов на Android связана с тем, что Google усилил требования к информации, которая связана с СOVID-19.

"Это коснулось и приложений для смартфонов, что вызвало задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии "Дії" с сертификатами", – написал Федоров.

Протестировать COVID-сертификаты в "Дії" могут граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса на территории Украины.

Федоров добавил, что с 17 августа Минцифры постепенно начнет отправлять письма со ссылкой на инструкцию и приложение на электронную почту тем, кто зарегистрировался на тест для Android.

Глава Минцифры напомнил, что на прошлой неделе начался последний технический этап – подключение Украины к продуктовой инфраструктуре COVID-сертификатов ЕС.

"Это параллельный шаг с политическим решением – принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision, то есть признания украинских COVID-сертификатов такими, которые могут быть использованы при путешествии", – написал он в Facebook.