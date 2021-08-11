COVID-сертификат в "Дії" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС

"Начался последний технический этап со стороной ЕС по COVID-сертификатам в "Дії". Это подключение нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это совместная среда для всех стран, разрабатывающих свои сертификаты", – объяснил министр.
Федоров добавил, что подключение к Европейской системе COVID-сертификатов – это параллельный шаг с политическим решением, а именно принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision и взаимным признанием.
"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дії", – отметил он.
Федоров также подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Израилем о совместном признании COVID-сертификатов.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".
14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.
В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.