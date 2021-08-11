COVID-сертификат в "Дії" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС

"Начался последний технический этап со стороной ЕС по COVID-сертификатам в "Дії". Это подключение нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это совместная среда для всех стран, разрабатывающих свои сертификаты", – объяснил министр.

Федоров добавил, что подключение к Европейской системе COVID-сертификатов – это параллельный шаг с политическим решением, а именно принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision и взаимным признанием.

"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дії", – отметил он.

Федоров также подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Израилем о совместном признании COVID-сертификатов.