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COVID-сертификат в "Дії" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС

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С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов
С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов
Фото: depositphotos.com

Цифровой сертификат вакцинации от коронавируса в приложении "Дія" находится на последнем техническом этапе одобрения в Евросоюзе. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начался последний технический этап со стороной ЕС по COVID-сертификатам в "Дії". Это подключение нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры COVID-сертификатов ЕС. Это совместная среда для всех стран, разрабатывающих свои сертификаты", – объяснил министр.

Федоров добавил, что подключение к Европейской системе COVID-сертификатов – это параллельный шаг с политическим решением, а именно принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision и взаимным признанием.

"После этого будет подписано соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с COVID-сертификатами в "Дії", – отметил он.

Федоров также подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Израилем о совместном признании COVID-сертификатов. 

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/395469851916265

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

Теги: Европейский союз, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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