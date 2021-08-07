В Минздраве сообщили, когда в Украине могут ввести преференции для граждан, вакцинированных от COVID-19

Об этом, отвечая на вопрос о возможных преференциях для вакцинированных украинцев, рассказал главный санврач страны, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа.
"Скорее всего, что мы это будем рассматривать ближе к середине сентября, когда мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы", – сказал Кузин.
Замминистра отметил, что в Европе для подтверждения вакцинации используют QR-коды.
"И они срабатывают в некоторых странах. Но действительно сейчас они скорее находятся в состоянии "пилота". Украина также не отстает от этого. И у нас сейчас Министерство цифровой трансформации проводит разработку. Сейчас уже разработан международный COVID-сертификат. И также завершается разработка украинского внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа, например, на публичные мероприятия или для посещения ресторанов или кинотеатров в случае, если такой человек будет о вакцинирован, или протестирован", – сказал он.
Технически, по словам Кузина, внедрение такого механизма в Украине возможно.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 7 августа первую дозу вакцины получило более 4 млн человек, а 2,35 млн украинцев завершили вакцинацию.
В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет не исключал, что вакцинация станет обязательным условием допуска к профессии для работников образования, а глава Минздрава – что это коснется и работников других профессий.
Украина со временем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
28 июля Министерство здравоохранения Украины изменило условия работы учебных заведений после выхода из "зеленой" зоны карантина – учебные учреждения в случае ухудшения эпидситуации смогут продолжать работать офлайн, если будет вакцинировано 80% их работников.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов.
4 августа в Минцифры сообщили, что украинский COVID-сертификат в "Дії" успешно прошел техоценку в Евросоюзе. Теперь украинские сертификаты должна признать Еврокомиссия. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами в страны ЕС.