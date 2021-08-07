В Минздраве сообщили, когда в Украине могут ввести преференции для граждан, вакцинированных от COVID-19

Кузин: Скорее всего, ближе к середине сентября мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы Фото: phc.org.ua

Об этом, отвечая на вопрос о возможных преференциях для вакцинированных украинцев, рассказал главный санврач страны, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа.

"Скорее всего, что мы это будем рассматривать ближе к середине сентября, когда мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы", – сказал Кузин.

Замминистра отметил, что в Европе для подтверждения вакцинации используют QR-коды.

"И они срабатывают в некоторых странах. Но действительно сейчас они скорее находятся в состоянии "пилота". Украина также не отстает от этого. И у нас сейчас Министерство цифровой трансформации проводит разработку. Сейчас уже разработан международный COVID-сертификат. И также завершается разработка украинского внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа, например, на публичные мероприятия или для посещения ресторанов или кинотеатров в случае, если такой человек будет о вакцинирован, или протестирован", – сказал он.

Технически, по словам Кузина, внедрение такого механизма в Украине возможно.