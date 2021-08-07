ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минздраве сообщили, когда в Украине могут ввести преференции для граждан, вакцинированных от COVID-19

Кузин: Скорее всего, ближе к середине сентября мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы
Кузин: Скорее всего, ближе к середине сентября мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы
Фото: phc.org.ua

В Украине на завершающей стадии находится разработка сертификата, который потенциально может использоваться для допуска привитых от коронавирусной инфекции граждан в кинотеатры, рестораны или массовые мероприятия.

Об этом, отвечая на вопрос о возможных преференциях для вакцинированных украинцев, рассказал главный санврач страны, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа. 

"Скорее всего, что мы это будем рассматривать ближе к середине сентября, когда мы будем пытаться внедрить дифференцированные подходы", – сказал Кузин. 

Замминистра отметил, что в Европе для подтверждения вакцинации используют QR-коды. 

"И они срабатывают в некоторых странах. Но действительно сейчас они скорее находятся в состоянии "пилота". Украина также не отстает от этого. И у нас сейчас Министерство цифровой трансформации проводит разработку. Сейчас уже разработан международный COVID-сертификат. И также завершается разработка украинского внутреннего сертификата, который потенциально может быть использован для доступа, например, на публичные мероприятия или для посещения ресторанов или кинотеатров в случае, если такой человек будет о вакцинирован, или протестирован", – сказал он. 

Технически, по словам Кузина, внедрение такого механизма в Украине возможно. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляПо состоянию на 7 августа первую дозу вакцины получило более 4 млн человек, а 2,35 млн украинцев завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет не исключал, что вакцинация станет обязательным условием допуска к профессии для работников образования, а глава Минздрава – что это коснется и работников других профессий

Украина со временем будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

28 июля Министерство здравоохранения Украины изменило условия работы учебных заведений после выхода из "зеленой" зоны карантина – учебные учреждения в случае ухудшения эпидситуации смогут продолжать работать офлайн, если будет вакцинировано 80% их работников.

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов.

4 августа в Минцифры сообщили, что украинский COVID-сертификат в "Дії" успешно прошел техоценку в Евросоюзе. Теперь украинские сертификаты должна признать Еврокомиссия. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами в страны ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, массовые мероприятия, кинотеатр, ресторан, Минздрав, Министерство цифровой трансформации, коронавирус, Игорь Кузин, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
"Лидия Петровна красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
"Лидия Петровна – красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS