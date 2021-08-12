В Минцифры рассчитывают, что Евросоюз одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели

"Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась", – подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос, когда завершится бета-тестирование сертификатов, он сказал, что Минцифры работает над этим вопросом вместе с Google.
"Мы сейчас ждем подтверждения от Google, чтобы они опубликовали наше приложение [для операционной системы Android]. Потому что на сегодня в Apple Store он работает, а с Google еще нужно согласовать политику конфиденциальности – после этого протестируем – и можно будет публиковать. Думаю, это несколько недель", – отметил Федоров.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".
14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.
В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.