В Минцифры рассчитывают, что Евросоюз одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели

"Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась", – подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, когда завершится бета-тестирование сертификатов, он сказал, что Минцифры работает над этим вопросом вместе с Google.

"Мы сейчас ждем подтверждения от Google, чтобы они опубликовали наше приложение [для операционной системы Android]. Потому что на сегодня в Apple Store он работает, а с Google еще нужно согласовать политику конфиденциальности – после этого протестируем – и можно будет публиковать. Думаю, это несколько недель", – отметил Федоров.