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В Минцифры рассчитывают, что Евросоюз одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели

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Федоров: Технически мы уже полностью готовы
Федоров: Технически мы уже полностью готовы
Фото из личного архива Михаила Федорова

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассчитывает, что Евросоюз одобрит COVID-сертификат в "Дії" в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью ТСН, опубликованном 12 августа.

"Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась", – подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, когда завершится бета-тестирование сертификатов, он сказал, что Минцифры работает над этим вопросом вместе с Google.

"Мы сейчас ждем подтверждения от Google, чтобы они опубликовали наше приложение [для операционной системы Android]. Потому что на сегодня в Apple Store он работает, а с Google еще нужно согласовать политику конфиденциальности – после этого протестируем – и можно будет публиковать. Думаю, это несколько недель", – отметил Федоров.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

С 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

Теги: Украина, вакцинация, Евросоюз, Михаил Федоров, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат
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