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Аэропорты Киев и Борисполь готовы принимать COVID-сертификаты тех, кто прибывает из ЕС

Прибывшие из стран ЕС смогут пройти контроль в аэропорте Киев со своими COVID-сертификатами
Прибывшие из стран ЕС смогут пройти контроль в аэропорте Киев со своими COVID-сертификатами
Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport / Facebook

Аэропорты Киев и Борисполь получили 36 готовых планшетов, с помощью которых с 21 августа начнут считывать COVID-сертификаты путешественников, прибывших из стран Европейского союза. Об этом накануне сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Уже с завтрашнего дня все, кто прибывает из стран ЕС в аэропорт Борисполь или Жуляны, смогут пройти контроль со своими COVID-сертификатами", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что планшеты также направляются и в другие аэропорты Украины.

Контекст:

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.

9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата.

14 июня в ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов.  Документы будут выдаваться в цифровом и бумажном форматах, они будут бесплатными и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. Обладатели таких цифровых сертификатов, подлинность которых подтверждается индивидуальным QR-кодом, будут избавлены от необходимости делать дополнительные тесты на коронавирус, прохождения карантина или самоизоляции.

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабмин определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

4 августа украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского союза.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщали в Министерстве цифровой трансформации 19 августа.

Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявлял 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснял, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

Теги: Киев, Украина, Борисполь, аэропорт, вакцинация, Жуляны, Европейский союз, Европа, коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат, ЕС
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