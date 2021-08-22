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В мире сделали почти 5 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

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Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце 2020 года
Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в конце 2020 года
Фото: EPA

В мире по состоянию на 22 августа сделали 4,93 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентсва Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 183 странах мира. Последний суточный показатель составил 35,9 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

  • материковый Китай (1,9 млрд доз, полностью вакцинированы 55,5% населения);
  • Индия (576,1 млн доз, полностью вакцинированы 9,3% населения);
  • страны Евросоюза (515,6 млн доз, полностью вакцинированы 56,7% населения);
  • США (361,7 млн доз, полностью вакцинированы 51,3% населения);
  • Бразилия (176,6млн доз, полностью вакцинированы 25,3% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (82,8%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 22 августа первую дозу вакцины получили более 5 млн человек, а 3,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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