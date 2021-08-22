В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 66 тыс. человек

24 348 человек получили первую дозу вакцины, а 41 825 получили вторую и завершили иммунизацию.

21 августа прививки делали 486 мобильных бригад, также работали 1597 прививочных пунктов и 368 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 5 057 070 человек, из них получили одну дозу 5 057 068 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 3 108 251 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 165 319 прививок", – говорится в сообщении.