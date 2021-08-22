В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 66 тыс. человек

24 348 человек получили первую дозу вакцины, а 41 825 получили вторую и завершили иммунизацию.
21 августа прививки делали 486 мобильных бригад, также работали 1597 прививочных пунктов и 368 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании привито 5 057 070 человек, из них получили одну дозу 5 057 068 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 3 108 251 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 165 319 прививок", – говорится в сообщении.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
9 августа Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.