В Украину привезли более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую передала Германия

В Украину завезли очередную партию вакцин от COVID-19 Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Сейчас вакцина находится на национальном складе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями "холодовой цепи". За несколько дней вакцину развезут в регионы страны", – заявил он.

Ляшко поблагодарил правительство Германии за поддержку и сотрудничество во многих направлениях здравоохранения.