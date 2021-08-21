В мире от COVID-19 умерло 4,4 млн человек

Умерло от коронавируса 4,4 млн человек, из них за последние 28 дней – 522,4 тыс.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,4 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов. В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.