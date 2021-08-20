В Румынии хотят не пускать в школы не привитых от COVID-19 учителей

Те же педагоги, которые откажутся сдавать тесты на коронавирус, будут отстранены от занятий в школах, если показатель заболеваемости COVID-19 в населенных пунктах, где они работают, будет выше, чем шесть случаев на 1 тыс. населения.

Контекст: Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, за все время пандемии в Румынии выявили почти 1,09 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло около 34,4 тыс. пациентов с COVID-19. Первую дозу препарата против коронавируса получило 5,08 млн человек, 5,02 млн – две дозы. Согласно информации Евростата, население Румынии составляет почти 19,2 млн человек.