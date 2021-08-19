В Вашингтоне все сотрудники школ и вузов обязаны вакцинироваться от COVID-19

Инсли объявил, что те, кто не будет полностью вакцинирован к 18 октября, рискуют потерять работу.

В его пресс-службе добавили, что обязательная вакцинация также распространяется на тренеров колледжей, включая главного футбольного тренера в Университете штата Вашингтон Ника Роловича, который сказал, что отказался от вакцинации по личным причинам.

Инсли также ужесточил правила по борьбе с коронавирусом. Теперь все жители штата обязаны носить защитные маски. Это касается как тех, кто прошел вакцинацию, так и непривитых.