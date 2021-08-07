Вакцинация от коронавируса в Украине пока остается добровольной – Минздрав

Кузин в вопросе вакцинации от коронавируса надеется на самосознание украинцев "и на то, что они – европейские граждане" Фото: radiosvoboda.org

Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 7 августа, рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Журналист отметил, что многие украинцы по-прежнему не хотят вакцинироваться, "несмотря ни на что". Он спросил, будут ли в этом процессе стимулирование, принуждение или требования.

"Вакцинация в Украине бесплатная и добровольная. И поэтому действительно, когда мы говорим о принуждении, должны не забывать и о правах человека, и об эпидемиологической целесообразности. Сейчас вакцинация по сути регулируется или мы просим вакцинироваться педагогов и медицинских работников. Поскольку это сейчас или прописано постановлением, или это во внутренних регуляциях. Вакцинация для остальных граждан пока будет оставаться добровольной", – ответил Кузин.

Он добавил, что Минздрав надеется на самосознание украинцев "и на то, что они – европейские граждане" и должны понимать необходимость вакцинации.