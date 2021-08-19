В Японии половина населения получило минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Японии стартовала в феврале Фото: EPA

Минимум одну прививку получили чуть менее 64 млн человек из 125-миллионного населения Японии. Около 49 миллионов человек, или почти 40%, получили две дозы.

Издание отмечает, что темпы вакцинации сильно различаются в зависимости от возрастных групп: более 88% людей в возрасте 65 лет и старше получили по крайней мере одну дозу и около 85% получили две дозы, и только около 24% людей моложе 65 лет получили одну дозу и 12% две дозы.

В правительстве ожидают, что почти половина населения получит две дозы вакцины к концу августа и почти 60% – к концу сентября.

Вакцинация в стране началась в феврале. В стране вакцинируют население препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, и только недавно начались поставки вакцины от AstraZeneca.