В Японии половина населения получило минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Минимум одну прививку получили чуть менее 64 млн человек из 125-миллионного населения Японии. Около 49 миллионов человек, или почти 40%, получили две дозы.
Издание отмечает, что темпы вакцинации сильно различаются в зависимости от возрастных групп: более 88% людей в возрасте 65 лет и старше получили по крайней мере одну дозу и около 85% получили две дозы, и только около 24% людей моложе 65 лет получили одну дозу и 12% две дозы.
В правительстве ожидают, что почти половина населения получит две дозы вакцины к концу августа и почти 60% – к концу сентября.
Вакцинация в стране началась в феврале. В стране вакцинируют население препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, и только недавно начались поставки вакцины от AstraZeneca.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 августа в стране первую дозу вакцины получило 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.