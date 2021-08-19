Украина получила почти 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы

"16 августа 2021 года Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа – 650,4 тыс. доз этой же вакцины от Польши и 46 тыс. доз Литвы в качестве гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.
Часть вакцины используют для прививок тем, кто уже получил первую дозу этого препарата, а еще часть распределят между центрами вакцинации и прививочными пунктами в регионах.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состояниб на 10 августа в стране первую дозу вакцины получило 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.