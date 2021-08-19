Украина получила почти 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы

"16 августа 2021 года Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа – 650,4 тыс. доз этой же вакцины от Польши и 46 тыс. доз Литвы в качестве гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

Часть вакцины используют для прививок тем, кто уже получил первую дозу этого препарата, а еще часть распределят между центрами вакцинации и прививочными пунктами в регионах.