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Запуск производства вакцины от COVID-19 в Украине обойдется в $10–20 млн – Шимкив

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Дмитрий Шимкив: Мы готовы инвестировать в такой проект, но для его развития важно понимание позиции государства
Дмитрий Шимкив: Мы готовы инвестировать в такой проект, но для его развития важно понимание позиции государства
Фото: пресс-служба Darnitsa Group

Создать вакцину несложно, и в Украине есть специалисты, которые могут это сделать, но вопрос заключается в том, чтобы наладить массовое производство. Об этом в интервью YouTube-каналу Future makers рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Производитель вакцины от коронавируса в Украине мог бы выпускать около 40 млн доз препарата в год, считает он. Начальные инвестиции, по данным Шимкива, для собственной украинской вакцины от коронавируса могут составить $10–20 млн. Однако ключевую роль в этом вопросе играют не деньги, а позиция государства. На сегодня, по словам Шимкива, нет гарантии, что правительство выкупит вакцину, которую произведут в Украине. Именно это и мешает старту процесса разработки. 

“Создать вакцину не так уж сложно. Сегодня в Украине есть специалисты, которые могут это сделать. Вопрос заключается в том, чтобы наладить массовое производство. Мы готовы инвестировать в такой проект, но для его развития важно понимание позиции государства”, – отметил Шимкив.  

По его словам, качественные образовательные программы и медиаподдержка могут помочь справиться с влиянием антивакцинаторского движения. По словам главы совета директоров Darnitsa Group, медиа являются ключевым источником информации в медицинской теме. 

“В Украине количество людей, которые прибегают к самолечению, достигает 70%, то есть уровень недоверия к врачам достаточно высокий”, – подчеркнул Шимкив.

Помочь исправить ситуацию могла бы комплексная образовательная программа, убежден он: в Украине, по последним исследованиям, только около 30% населения заявляло о готовности вакцинироваться, в США этот показатель вдвое больше – около 60%.

“В Соединенных Штатах вы не сможете поступить в университет, поехать в школу, участвовать в какой-либо программе, если у вас нет прививки”, – добавил Шимкив. 

ВИДЕО
Видео: FUTURE MAKERS / YouTube

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В частности началось дополнительное производство "Иммустата", писал "Корреспондент, а также выпустили дополнительно крупную партию парацетамола, сообщало издание.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу 4 914 253 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 7 823 001 прививка.

Теги: вакцинация, Дмитрий Шимкив, здравоохранение, вакцина, коронавирус, прививки
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