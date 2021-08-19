Запуск производства вакцины от COVID-19 в Украине обойдется в $10–20 млн – Шимкив

Дмитрий Шимкив: Мы готовы инвестировать в такой проект, но для его развития важно понимание позиции государства Фото: пресс-служба Darnitsa Group

Производитель вакцины от коронавируса в Украине мог бы выпускать около 40 млн доз препарата в год, считает он. Начальные инвестиции, по данным Шимкива, для собственной украинской вакцины от коронавируса могут составить $10–20 млн. Однако ключевую роль в этом вопросе играют не деньги, а позиция государства. На сегодня, по словам Шимкива, нет гарантии, что правительство выкупит вакцину, которую произведут в Украине. Именно это и мешает старту процесса разработки.

“Создать вакцину не так уж сложно. Сегодня в Украине есть специалисты, которые могут это сделать. Вопрос заключается в том, чтобы наладить массовое производство. Мы готовы инвестировать в такой проект, но для его развития важно понимание позиции государства”, – отметил Шимкив.

По его словам, качественные образовательные программы и медиаподдержка могут помочь справиться с влиянием антивакцинаторского движения. По словам главы совета директоров Darnitsa Group, медиа являются ключевым источником информации в медицинской теме.

“В Украине количество людей, которые прибегают к самолечению, достигает 70%, то есть уровень недоверия к врачам достаточно высокий”, – подчеркнул Шимкив.

Помочь исправить ситуацию могла бы комплексная образовательная программа, убежден он: в Украине, по последним исследованиям, только около 30% населения заявляло о готовности вакцинироваться, в США этот показатель вдвое больше – около 60%.

“В Соединенных Штатах вы не сможете поступить в университет, поехать в школу, участвовать в какой-либо программе, если у вас нет прививки”, – добавил Шимкив.

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Видео: FUTURE MAKERS / YouTube

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В частности началось дополнительное производство "Иммустата", писал "Корреспондент, а также выпустили дополнительно крупную партию парацетамола, сообщало издание.