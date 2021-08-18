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Более 80% умерших от коронавируса в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

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В Минздраве заявили, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни
В Минздраве заявили, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Большинство летальных случаев при заболевании COVID-19 в Украине приходится на пациентов старше 60 лет. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook 17 августа.

"Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерло 53 255 человек, из них 43 566 – в возрасте 60+. Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск", – говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что уровень смертности среди пациентов в возрасте от 60 до 69 лет составляет 29%, а среди пациентов старше 70 лет – 52%. 

"Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Хронические болезни и преклонный возраст не являются противопоказаниями для прививки", – подчеркнули в ведомстве и напомнили, что вакцинация в Украине бесплатная и добровольная. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1924164211080008

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло более 53 тыс. человек. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, вакцинация, смертность, украинец, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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