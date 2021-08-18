Более 80% умерших от коронавируса в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

В Минздраве заявили, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерло 53 255 человек, из них 43 566 – в возрасте 60+. Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск", – говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что уровень смертности среди пациентов в возрасте от 60 до 69 лет составляет 29%, а среди пациентов старше 70 лет – 52%.

"Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Хронические болезни и преклонный возраст не являются противопоказаниями для прививки", – подчеркнули в ведомстве и напомнили, что вакцинация в Украине бесплатная и добровольная.