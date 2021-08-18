Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе. У 33 детей предварительно подтвердили штамм "Дельта"

Об этом Общественному рассказал 18 августа главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

Он дважды подчеркнул, что окончательные выводы пока делать нельзя, и сказал, что биоматериал отправили на исследование в Киев для подтверждения диагноза.

"Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные –подчеркиваю, предварительные – результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в Киеве", – сказал он.

О вспышке COVID-19 в "Молодой гвардии" стало известно 16 августа. Утром 17 августа пресс-служба лагеря сообщила в Facebook, что повышенная температура зафиксирована у 38 детей и трех педагогов-организаторов, три ребенка госпитализированы, еще 34 ребенка и педагоги находятся в боксах медчасти "Молодой гвардии" под присмотром медперсонала. Состояние их здоровья оценили как удовлетворительное.

Гончаров в тот же день говорил Общественному, что заболевание подтвердили у 44 детей и троих педагогов. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, рассказала журналистам пресс-секретарь ведомства Любовь Гордиевская.