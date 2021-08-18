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В Украине рекордная суточная заболеваемость COVID-19 за два месяца

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За сутки от COVID-19 выздоровело 712 пациентов
За сутки от COVID-19 выздоровело 712 пациентов
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки, 17 августа, подтвердили 1447 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 18 августа.

Среди заболевших – 104 ребенка и 38 медиков. Это самое большое число подтвержденных за сутки больных в Украине, начиная с 10 июня, когда заболели 1603 человека.

Умерло за сутки 40 человек, выздоровело 712 пациентов, госпитализировано 677 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 268 666 случаев COVID-19, умерло 53 336 человек, выздоровело 2 198 220 пациентов. 

За сутки в Украине сделали 60 654 тестирования на COVID-19, из которых 27 053  – методом ПЦР, 9171 – методом ИФА, а также 24 430 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,7 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1925035764326186

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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