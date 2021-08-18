В Украине рекордная суточная заболеваемость COVID-19 за два месяца

За сутки от COVID-19 выздоровело 712 пациентов Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 104 ребенка и 38 медиков. Это самое большое число подтвержденных за сутки больных в Украине, начиная с 10 июня, когда заболели 1603 человека.

Умерло за сутки 40 человек, выздоровело 712 пациентов, госпитализировано 677 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 268 666 случаев COVID-19, умерло 53 336 человек, выздоровело 2 198 220 пациентов.

За сутки в Украине сделали 60 654 тестирования на COVID-19, из которых 27 053 – методом ПЦР, 9171 – методом ИФА, а также 24 430 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,7 млн ПЦР-тестов на COVID-19.