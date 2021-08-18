В Украине рекордная суточная заболеваемость COVID-19 за два месяца

Среди заболевших – 104 ребенка и 38 медиков. Это самое большое число подтвержденных за сутки больных в Украине, начиная с 10 июня, когда заболели 1603 человека.
Умерло за сутки 40 человек, выздоровело 712 пациентов, госпитализировано 677 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.
С начала эпидемии в стране подтвердили 2 268 666 случаев COVID-19, умерло 53 336 человек, выздоровело 2 198 220 пациентов.
За сутки в Украине сделали 60 654 тестирования на COVID-19, из которых 27 053 – методом ПЦР, 9171 – методом ИФА, а также 24 430 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 11,7 млн ПЦР-тестов на COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.