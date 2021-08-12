В Винницкой области умерло трое пожилых людей, инфицированных штаммом "Дельта" – ОГА

Среди умерших – 83-летние мужчина и женщина из Гайсинского района и 73-летний мужчина из Винницкого района.

В то же время глава ОГА опроверг информацию о смерти 13-летнего подростка, инфицированного "Дельта"-штаммом.

"Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом "Дельта" есть 13-летний больной. Он жив!" – отметил Борзов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, "Дельта"-штамм зафиксировали уже в 142 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма "Дельта". Кроме Винницкой, "индийский" вариант коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Ровненской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.

5 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что вспышка "Дельта"-штамма в Украине может произойти в любой момент.