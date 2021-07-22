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В Киеве выявили шесть случаев "индийского" штамма коронавируса

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Штамм "Дельта" выявили у людей разного возраста
Штамм "Дельта" выявили у людей разного возраста
Фото: ЕРА

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявили шесть случаев "индийского" штамма коронавируса, который известен под названием "Дельта". Об этом сообщил департамент здравоохранения Киевской горадминистрации в Facebook 22 июля.

Исследования провели благодаря специально закупленным реактивам для диагностирования именно этого вида штамма. Директор департамента Валентина Гинзбург рассказала о выявлении штамма "Дельта" у людей разного возраста – от 21 до 73 лет.

https://www.facebook.com/doz.kyiv.ua/posts/808032666521842

Биологический материал передали в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, уточнили чиновники.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует более чем в 100 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. На 14 июля в стране официально подтвердили четыре случая "Дельта"-штамма.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".

Пока в Украине нет технической возможности самостоятельно выявлять штамм "Дельта", поэтому она направляет образцы для анализа за границу, в частности в лабораторию Лондона.

На 22 июля в Украине подтвердили почти 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2  млн человек. Последний месяц суточный прирост инфицированных не превышал 1 тыс.

Теги: исследование, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, штамм, Дельта
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