В Киеве выявили шесть случаев "индийского" штамма коронавируса

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. На 14 июля в стране официально подтвердили четыре случая "Дельта"-штамма.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".

Пока в Украине нет технической возможности самостоятельно выявлять штамм "Дельта", поэтому она направляет образцы для анализа за границу, в частности в лабораторию Лондона.

На 22 июля в Украине подтвердили почти 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек. Последний месяц суточный прирост инфицированных не превышал 1 тыс.