В Киеве выявили шесть случаев "индийского" штамма коронавируса

Исследования провели благодаря специально закупленным реактивам для диагностирования именно этого вида штамма. Директор департамента Валентина Гинзбург рассказала о выявлении штамма "Дельта" у людей разного возраста – от 21 до 73 лет.
Биологический материал передали в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, уточнили чиновники.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует более чем в 100 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. На 14 июля в стране официально подтвердили четыре случая "Дельта"-штамма.
Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".
Пока в Украине нет технической возможности самостоятельно выявлять штамм "Дельта", поэтому она направляет образцы для анализа за границу, в частности в лабораторию Лондона.
На 22 июля в Украине подтвердили почти 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек. Последний месяц суточный прирост инфицированных не превышал 1 тыс.