Эпидемиолог Александрин о COVID-19 в августе: В Украине будет как в России, если не хуже

В Украине случаев COVID-19 почти в три раза меньше, чем в России Фото: ЕРА

Он считает, что ситуация ухудшится в связи с появлением штамма "Дельта".

"В Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками. И на сегодняшний день то, когда к нам придет "Дельта"… точнее, уже пришел, только сейчас будут еще наращиваться темпы. К сожалению, охват вакцинопрофилактики, особенно групп риска, у нас ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже", – сказал Александрин.

Эпидемиолог прогнозирует, что из-за распространения штамма "Дельта" в августе стационары в инфекционных больницах будут переполнены.

"Все нужно делать вовремя. То, что в Украине провалена вакцинопрофилактика, – это факт", – подчеркнул Александрин.