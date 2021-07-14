В Закарпатской области подтвердили два случая штамма COVID-19 "Дельта"

Пациенток, у которых подтвердился штамм коронавируса "Дельта", уже выписали из больницы Фото: depositphotos.com

Две женщины, у которых подтвердился коронавирус, приехали из РФ. Они не знакомы между собой.

Одна из пациенток беременна. Она две недели провела в реанимации. В эту же больницу в то же время попало двое ее родственников с аналогичными симптомами.

24 июня мы отсылали четыре анализа людей, у которых подозревали штамм "Дельта", в Киев, а Киев – на исследования в европейскую лабораторию. Два результата пришли положительные, еще два результата ожидаем. Когда они будут, не знаем", – сказал директор медучреждения.

Он уточнил, что результаты анализов двух пациенток получили 14 июля.

О том, что у двух женщин в Закарпатской области заподозрили штамм "Дельта", Поляк рассказал 13 июля. Пациентки уже выписаны из больницы.