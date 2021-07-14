В Закарпатской области подтвердили два случая штамма COVID-19 "Дельта"

Две женщины, у которых подтвердился коронавирус, приехали из РФ. Они не знакомы между собой.
Одна из пациенток беременна. Она две недели провела в реанимации. В эту же больницу в то же время попало двое ее родственников с аналогичными симптомами.
24 июня мы отсылали четыре анализа людей, у которых подозревали штамм "Дельта", в Киев, а Киев – на исследования в европейскую лабораторию. Два результата пришли положительные, еще два результата ожидаем. Когда они будут, не знаем", – сказал директор медучреждения.
Он уточнил, что результаты анализов двух пациенток получили 14 июля.
О том, что у двух женщин в Закарпатской области заподозрили штамм "Дельта", Поляк рассказал 13 июля. Пациентки уже выписаны из больницы.
2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 14 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 2,2 млн человек.