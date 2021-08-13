В Сумской области зафиксировали штамм коронавируса "Дельта"

"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "Дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала Хомета.

Чиновница не уточнила, у скольких именно жителей региона обнаружили этот штамм коронавируса.