В Сумской области зафиксировали штамм коронавируса "Дельта"

"Нам поступили тест системы на обнаружение штамма "Дельта". Поэтому можем сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", - сказала Хомета.
Чиновница не уточнила, у скольких именно жителей региона обнаружили этот штамм коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, "Дельта"-штамм зафиксировали уже в 142 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.
"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Винницкой, Ровенской, Черниговской,Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской областях. Уже есть летальные случаи: один в Киеве, два в Житомирской области и три – в Винницкой.
В Сумской области за минувшие сутки, 12 августа, выявили 54 случая коронавируса, сообщили в Минздраве. С начала пандемии в области зафиксировано 78,8 тыс. случаев коронавируса, 77 тыс. человек выздоровело.