В Тернопольской области у 9-месячного ребенка подтвердили штамм "Дельта", его госпитализировали

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", – заявила Ярмоленко.

Она добавила, что в области штаммом коронавируса "Дельта" болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.