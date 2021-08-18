Одесская ОГА инициировала перенос начала учебного года на 20 сентября

Начало учебного года предлагают перенести в южных областях Украины, это позволит им использовать туристический потенциал Фото: pixabay.com

На заседании экспертного совета с участием главы ОГА Сергей Гриневецкого обсуждали экономический эффект от продления туристического сезона.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а сентябрь туристы называют бархатным сезоном, лучшим временем для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей, – сказал директор департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов.

По его словам, в этом году открытие курортного сезона не сопровождалось туристическим бумом. Радулов предложил официально продлить туристический сезон, чтобы можно было использовать потенциал южных регионов.

Члены совета предлагают внести для этого изменения в закон о среднем образовании, согласно которому учебный процесс в школах должен продолжаться не менее 175 учебных дней.

"Практика переменного расписания начала учебного года в зависимости от региона и климатических условий является распространенной за рубежом, в частности: в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США", – отметили в ОГА.

В релизе отметили, что инициативу одесских чиновников поддержали нардепы от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА.